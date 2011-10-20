〔美国债市〕投资级别公司债市场有三宗新债进场,Pernod首次发债

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
IFR纽约10月20日电---美国投资级别公司债市场周四有三宗新债进场,包括两宗购并相关新债及一家企业首次涉足.
Pernod Ricard (PERP.PA)刚加入高级别发债企业,此次发售10亿美元新债,为该公司首次发售美元债券.巴克莱资本和摩根大通为主动簿记行,BBVA、德意志银行、汇丰控股和Natixis为被动簿记行.
Sonoco Products(SON.N)发售5亿美元新债,为5.5亿美元现金收购Tegrant筹资,美银美林、摩根大通和富国为承销商.
PerkinElmer (PKI.N)发售4亿美元10年期高级无担保债,集资所得将用于收购Caliper Life Sciences.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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