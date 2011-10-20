〔美国债市〕投资级别公司债市场有三宗新债进场,Pernod首次发债

IFR纽约10月20日电---美国投资级别公司债市场周四有三宗新债进场,包括两宗购并相关新债及一家企业首次涉足.

Pernod Ricard (PERP.PA)刚加入高级别发债企业,此次发售10亿美元新债,为该公司首次发售美元债券.巴克莱资本和摩根大通为主动簿记行,BBVA、德意志银行、汇丰控股和Natixis为被动簿记行.

Sonoco Products(SON.N)发售5亿美元新债,为5.5亿美元现金收购Tegrant筹资,美银美林、摩根大通和富国为承销商.

PerkinElmer (PKI.N)发售4亿美元10年期高级无担保债,集资所得将用于收购Caliper Life Sciences.(完)

--编译 李军;审校 母红

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