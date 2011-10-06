〔美国基金〕10月5日当周货币市场基金增加48.7亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加57.3亿美元至9,420亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加23.5亿美元,至1,972.5亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加15.1亿美元至5,515.9亿美元.免税基金资产增加18.8亿美元至1,931.6亿美元.