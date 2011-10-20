〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅收高,市场关注周末欧盟峰会

路透多伦多10月20日电---加元兑美元周四小幅收高,市场在观望态势中走势反复,投资人关注周末欧盟有关债务危机举行的峰会.
在法德表示周日应对危机峰会将如期举行,且第二次峰会将不迟于周三召开,试图缓和投资人的不安後,欧元小跌,油价上涨,交投震荡.
美国公布的数据显示10月大西洋沿岸中部地区制造业活动意外反弹,提振了对美国经济复苏的希望,抵消了投资人对欧元区债务危机的担忧.
加拿大兑美元CAD=D3收报1.0150加元或0.9852美元,周三收报1.0202加元或0.9802美元.
尽管欧洲情势忧虑继续主导市况,但分析师表示,周五1100GMT发布的加拿大通胀数据如果有意外,可能影响加拿大央行货币政策基调和加元走势.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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