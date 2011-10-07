版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 8日 星期六 01:29 BJT

〔路透调查〕加拿大交易商推迟央行下次升息时间预期至明年9月

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT5E7KR01Z]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐