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市场报道 | 2011年 10月 8日 星期六 03:09 BJT

〔美国数据〕8月消费者信贷大减95亿美元,预估为增加77.5亿美元

路透华盛顿10月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五报告显示,美国8月消费者信贷大幅减少95亿美元,显示消费者不愿持有更多债务.

美国8月消费者信贷降幅为去年4月减少105.2亿美元来最大.

7月消费者信贷修订为增加119.2亿美元,原先公布的是增加119.7亿美元.分析师原先预期8月消费者信贷增加77.5亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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