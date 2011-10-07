〔纽约汇市〕惠誉下调西班牙和意大利信贷评等令欧元卖压加重

* 欧元兑美元仍举步维艰

* 惠誉下调西班牙和意大利信贷评等

* 美国就业报告强于预期,可能有助风险意愿

路透纽约10月7日电---周五意大利和西班牙评等遭下调令欧元承压,交易商表示,对欧洲经济和岌岌可危的银行业的不安可能在未来几周继续拖累欧元走势.

加元和澳元等较高收益且对经济成长敏感的货币表现将改善,特别是在数据显示美国9月新增非农就业岗位多于预期,缓和了投资人对美国经济的部分忧虑後.

交易商表示,如果对美国经济可以避免双底衰退的观点站稳脚跟,投资人可能会重新以近零利率借入美元以挹注其他风险较高,但更有利可图的外汇和资产交易.

前两个月,因市场担心美国经济成长放缓以及欧元区主权债和银行业危机恶化,上述交易没有受到投资人的青睐.

债务危机继续拖累欧元,欧元兑美元EUR=跌0.3%,报1.3388美元,脱离1.3524美元的日高.

但欧元/美元本周有望小有斩获,为过去三周内首见.欧元仍困在始于8月29日高位1.4548美元的跌势中.

美元兑日圆JPY=和瑞郎CHF=也走强,分别升0.2%报76.85日圆和0.6%至0.9258瑞郎.

惠誉下调欧元区第三大和第四大经济体--意大利和西班牙信贷评等,指因欧元区债务危机以及两国财政状况恶化後,欧元回吐稍早升幅.

"这令主权债危机回到市场焦点,令危机蔓延风险加剧."纽约DailyFX汇市分析师David Song表示,"由于他们尽力争取时间,事态正在恶化."

**欧元压力可能持续**

意大利和西班牙已经面对借款成本增加,因投资人担心其财政,这也已令持有他们主权债的欧洲银行受压.

如果欧元区领导人周日能够出台重组银行资本的计划,欧元可能获得提振.

但Brown Brothers Harriman策略师Mark McCormick表示,在欧洲央行本周宣布稳定银行业和欧元区经济的新注资计划後,欧元区经济衰退和降息的前景愈发清晰.

"这意味着即便有好消息,欧元可能也不会获得太大动能."他称,"欧元区经济仍有可能衰退,欧洲央行可能在明年前降息."

野村G10货币策略部门主管Jens Nordvig表示,欧元在第四季将继续承压,年底前可能触及1.30美元.

他表示,英镑走势也可能挣扎.但周五英镑兑美元GBP=D4升0.7%,报1.5545美元,仍接近周四触及的14个半月低点1.53美元下方,周四英国央行宣布再向经济注入750亿英镑.

尽管美国利率势将保持在近零水准直至2013年,但McCormick表示,9月新增非农就业岗位10.3万的数据至少显示美国经济"没有一些投资人想象的那麽差."

周五数据显示,截至10月4日一周投机客缩减对美元的多头,显示他们正开始建立风险更大的仓位.

本周澳元兑美元AUD=D4升1.2%,为8月28日止该周以来表现最好的一周.(完)

--编译 李军;审校 母红

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