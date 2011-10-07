版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 8日 星期六 04:57 BJT

〔比利时评等〕穆迪将比利时AA1评等列入可能下调的检讨名单中

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA0408]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐