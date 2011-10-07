〔加拿大股市〕下挫,因西班牙和意大利评等遭下调盖过利多就业数据

路透多伦多10月7日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五大幅下挫,因意外强劲的北美就业数据被西班牙和意大利评等遭下调所盖过.

资源股大跌3%,能源股跌2%,金融股跌1.1%.跌幅居前的有Potash Corp (POT.TO)和Barrick Gold (ABX.TO)分别大跌4%和2.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低191.71点,或1.6%,报11,588.36点.10大类股有九种收低,仅有电信股小涨0.1%.本周大盘指数跌0.3%.

盘中稍早,该指数触及约两周最高,因数据显示美国9月非农就业岗位增幅大于预期,且之前两个月的就业增长被上修,缓和了经济衰退忧虑.(完)

--编译 李军;审校 母红

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