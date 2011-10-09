(重温稿)〔美国股市〕盘中逼近熊市区域且收跌,但本周收涨

* 美国股市不可能不受欧债危机影响

* 强于预期的美国就业数据提振股市

* 标普500指数阻力位见1,180点

* 道指收跌0.2%,标普500指数收挫0.8%,Nasdaq指数回落1.1%

路透纽约10月7日电---美国股市周五收跌,之前逼近熊市区间,但本周收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动股市本周涨势.

美国股市周一大幅走低,标普500指数跌至13个月低位.在周二反弹後,标普500指数从最低位攀升近5%,因卖空人士急于回补空头弥补损失,受助于有关欧洲的乐观消息.该指数本周收涨2.1%.

西班牙和意大利信贷评等周五被调降令卖盘再度浮现,导致市场收低,且凸显欧洲消息如何令市场在涨跌之间摇摆不定.

"就业数据被视为相对较好,但欧洲问题不断浮现.我们不可能不受欧债危机的影响,"得克萨斯州Jones Villalta Asset Management的资产组合经理Thomas Villalta表示.

美国的银行本周走势仍然震荡,周五大跌,本周稍早上扬.KBW银行指数.BKX周五急跌4.3%.摩根士丹利(MS.N)重挫6.2%,报14.22美元.美国银行(BAC.N)急跌6.1%,报5.90美元.

欧洲峰会将于周日举行,会上将讨论如何增强该地区的金融行业.

技术面而言,标普500指数陷于过去数月的区间内.该指数的宽幅区间报约1,100-1,250点.分析师预计下一个重要阻力位接近1,180点.

道琼工业指数.DJI收跌20.21点,或0.18%,报11,103.12;标准普尔500指数.SPX收挫9.51点,或0.82%,报1,155.46点.Nasdaq指数.IXIC回落27.47点,或1.1%,报2,479.35点.

本周,道指收高1.7%,Nasdaq指数攀升2.7%.

欧洲领导人本周显示出解决问题银行的更大决心,欧洲央行通过购买有担保公债和恢复提供较长期贷款向陷入困境的银行提供帮助,以防止出现新一轮的信贷紧缩.但德法两国在增强欧洲银行和抗击金融市场扩散,为可能出现的希腊违约作准备方面仍存在分歧.

对欧元区债务危机,美国经济成长停滞和中国成长放缓的担忧近几个月重创美国股市.

美国劳工部周五称,9月就业岗位增幅超预期,7月和8月的数据也被上修.这扶助改善投资人对就业市场状况的看法.

尽管美国失业率仍保持在9.1%,但就业报告与其他数据一道缓解了对美国经济将再陷衰退的担忧.

研究公司 Illumina(ILMN.O)暴跌32%,至27.18美元.打压Nasdaq指数.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约87.6亿股,高于今年迄今的日成交均值为80.3亿股.

纽约证交所涨跌股数之比约为4:11,Nasdaq市场则约为3:10.(完)

--编译 母红;审校 李军

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