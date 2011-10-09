(重温稿)〔美国债市〕公债缩量下跌,因9月非农就业数据好于市场预期

* 指标公债收益率有望录得三个月最大单周上涨

* 惠誉下调意大利和西班牙主权债信评级

* 下周一为哥伦布纪念日,美国债市休市

路透纽约10月7日电---美国公债价格周五下跌,尽管惠誉下调意大利和西班牙评级打压股市至平盘下方,因债市交易商对美国9月非农就业数据好于市场预期作出反应.

指标公债收益率有望录得三个月最大单周上涨.午後交易量较低,因很多交易商提前离场,下周一为哥伦布纪念日,美国债市休市.

"成交量不足以印证走势.午後交投非常清淡."Wall Street Access固定收益执行董事Charles Dugan称.

美国劳工部周五公布,9月非农就业岗位增加10.3万,远高于预估的增加6.0万.8月修正後为增加5.7万,前值为持平.失业率维持在9.1%不变.[ID:nCN1942285]

"数据表明经济增长迟缓,但是没有出现衰退,因此收益率存在小幅上行压力."RS Investments固定收益主管Leslie Barbi认为.

数据缓解了美联储很快实行第三轮量化宽松的压力.

"数据没有增加美联储进一步放宽政策的压力,但是也没有令美联储後悔此前的行动."Fidelity Investments基金经理Bill Irving表示.

"欧洲仍存在风险.长期来看,欧洲问题的结果可能不太好...只要有坏消息出现,公债就会走高."Irving认为.

惠誉下调意大利主权信贷评等一个级距至"A+",展望为负面;惠誉下调西班牙信贷评等两个级距至"AA-",展望为负面;惠誉将葡萄牙评等保留在评级负面观察名单中,将在第四季定夺.

该消息打压美国蓝筹股至平盘下方,提振部分公债避险买盘.

30年期公债US30YT=RR午盘价格下跌31/32,收益率报2.99%,周四尾盘报2.94%,盘中高见3.08%.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌16/32,收益率报2.04%,周四尾盘报1.99%.10年期公债收益率料录得7月初以来最大单周上涨.

两年期公债US2YT=RR价格跌1/32,收益率报0.29%,为8月初以来最高.

-----------------------1901GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (-02/32) 0.292

五年期公债US5YT=RR 99-21/32 (-10/32) 1.070

10年期公债US10YT=RR 100-18/32 (-20/32) 2.061

30年期公债US30YT=RR 114-16/32 (-1-05/32) 3.010 (完)

--编译 李富强;审校 母红

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