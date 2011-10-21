〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收平,因全球经济具有不确定性

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五几收平盘,交投震荡,欧元区债务危机前景的不确定性左右市场.
农户卖盘缓慢,现货市场走坚以及需求活跃支撑玉米期货.
欧元区债务危机解决办法出台的希望打压美元,提振谷物和原油,以及股市.
美国现货玉米买盘稳健,受农户卖盘缓慢及需求活跃支撑.
CBOT-12月玉米合约CZ1下跌1/4美分,报每蒲式耳6.49-1/4美元.
CBOT-12月玉米合约的关键支撑位在200日移动均线切入位6.49美元,关键阻力位在100日移动均线切入位6.78-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为58.
今日CBOT玉米预估成交量为301,444口.
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选