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市场报道 | 2011年 10月 22日 星期六 05:10 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收平,因全球经济具有不确定性

路透芝加哥10月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五几收平盘,交投震荡,欧元区债务危机前景的不确定性左右市场.

农户卖盘缓慢,现货市场走坚以及需求活跃支撑玉米期货.

欧元区债务危机解决办法出台的希望打压美元,提振谷物和原油,以及股市.

美国现货玉米买盘稳健,受农户卖盘缓慢及需求活跃支撑.

CBOT-12月玉米合约CZ1下跌1/4美分,报每蒲式耳6.49-1/4美元.

CBOT-12月玉米合约的关键支撑位在200日移动均线切入位6.49美元,关键阻力位在100日移动均线切入位6.78-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为58.

今日CBOT玉米预估成交量为301,444口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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