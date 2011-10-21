〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货本周大跌4.5%,因多头结清仓位

路透芝加哥10月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑,交易商称因在周末欧盟债务危机峰会前存在不确定性,交易商结清多头仓位.

交易商出脱大豆多头/玉米空头仓位以及多头价差,且卖出大豆的多头仓位.

周五是11月期货选择权的最後一个交易日.

大豆期货交投放量,成交量约为26万口,较之前30日均值高约15%.

CBOT-11月大豆期货SX1收报每蒲式耳12.12-1/4美元,跌12-3/4美分.本周11月大豆期货大跌4.5%,回吐上周部分升幅,在过去七周内,大豆期货有六周下滑.

大豆期货也受到没有新的出口业务以及周度出口销售数据令人失望打压.

市场未受现货市场持坚的支撑,本周农户出售新作大豆保持缓慢.

CBOT-12月豆油合约BOc1收跌0.14美分,报每磅51.25美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收挫3.8美元,收报每短吨316.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为266,953口,豆油为75,581口,豆粕为59,591口.

以下为CBOT农产品期货在1905GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 649.25 -0.25 0.0% 3.2%

CBOT大豆Sc1 1212.25 -12.75 -1.0% -13.0%

CBOT豆粕SMc1 316.50 -3.80 -1.2% -14.5%

CBOT豆油BOc1 51.25 -0.14 -0.3% -11.2%

CBOT小麦Wc1 632.00 1.25 0.2% -20.4%

CBOT稻米RRc1 1640.50 9.00 0.6% 17.2%

EU小麦BL2X1 187.75 2.25 1.2% -25.6%

NYMEX原油期货CLc1 87.48 1.40 1.6% -4.3%

道琼工业指数.DJI 11,769 228 2.0% 1.7%

现货金XAU= 1636.99 18.39 1.1% 15.3%

欧元/美元EUR= 1.3863 0.0089 0.6% 3.9%

美元指数.DXY 76.4020 -0.5720 -0.7% -3.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2153 -8 -0.4% 21.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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