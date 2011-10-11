〔中国经济〕逾七成小企业预计未来半年没有盈利或小幅亏损--调查

路透北京10月11日电---中国北京晨报周二援引一调查结果称,原材料、人工成本上涨,以及订单大幅萎缩,挤压中国小企业利润,逾七成小企业预计未来半年没有盈利或小幅亏损.

北京大学国家发展研究院联合阿里巴巴集团对不到3，000家小企业调查,多数销售额在3,000万元人民币以下,员工数在100人以下,结果显示, 72.45%的小企业预计未来六个月没有利润或小幅亏损,对未来六个月经营信心较低.

而3.29%的小企业预计未来六个月可能大幅亏损或歇业,对未来经营持悲观态度.受访企业主要集中在珠三角.

报导称,原材料和人工成本上涨仍然是挤压小企业利润的重要因素;此外与去年不同的是,小企业现在还面临订单大幅萎缩的夹击.

报告显示,受到欧债、美债危机的影响,珠三角地区小企业订单量较2010年下滑约30%.再加上越南、印度等区域企业以低价加入订单的抢夺,国内小企业低价抢单已没有空间;另外,房地产调控也导致国内建材及配套产品相关订单在逐步减少.

受此影响,目前珠三角小企业平均开工率下滑至70.92%.

近期,中小企业融资难,民间借贷在部分地区蔓延并出现资金断裂的问题广受关注.

中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资,并妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题.[ID:nCH0081673] (完)