《热点透视》银行业"自救"不能永远等下去

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Hugo Dixon; 编译 艾茂林

路透伦敦10月10日电---2008年危机过後,监管当局作出承诺,称下一次银行业需要重整资本的时候,债权人会承担债务扣减.这麽作是为了减轻纳税人负担,并利用债市来迫使银行业减少冒险.

但是,眼下当欧洲为下一轮大规模注资作准备时,看起来纳税人要再次为此买单.亲眼看看周末对法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)的援救就知道了.政府特别害怕危机扩散,所以很难让债权人承担损失,除非关键的保护措施能很快落实到位.

防扩散这条理由在去年营救爱尔兰银行业时就已经被成功运用.欧洲央行(ECB)阻止爱尔兰政府实施债务扣减,因他们担心欧洲其他地区银行业的优先债权人会对此紧张不安--甚至导致健康的银行也出现融资困难.如今,考虑到银行系统的脆弱现状,防扩散这条理由似乎更有说服力了.扩散不单单是通过人气传播.由于银行交叉持有彼此债券,亏损会在整个系统内蔓延.

不过,让债权人进行"自救"(bail in)还来得及--前提是采取果断措施阻断扩散.归根结底,就是要配备完善的资本重整机制,以及向所有健康银行提供融资.欧洲在朝着正确方向缓慢前行--不仅计划重整银行业资本,还计划动用欧洲金融稳定机构(EFSF)来帮助那些实力太弱、难以支撑自身银行业的国家.但这种方式仍存在很多漏洞:银行资本重整的规模,EFSF的弹药来源,使用条款,以及欧洲央行注入流动性的本质,一切都还悬而未决.

如果决策者不能很快就此得出定论,那麽债权人自救真的会变得风险太高.纳税人将不得不再次忍受沉重负担的折磨.而监管者也不得不承认,要想让债权人分担痛苦恐怕得等到下次危机--又或许,永远也等不到了.(完)