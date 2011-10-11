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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 10:53 BJT

《全球市场》中国采取行动托市後亚洲股市全线跳涨,欧元亦走坚

* 日经指数和MSCI除日本外亚太地区股市均上扬2.2%

* 香港恒生指数上涨3.6%,沪综指涨2.8%

* 美股周一扬升逾3%

* 欧元走坚至1.3684美元附近,此前劲扬0.03美元

* 布兰特原油攀升至每桶109美元上方

路透新加坡10月11日电---亚洲股市周二跳涨,此前中国购买几家大银行的股票,以此支撑股市,欧元守住前一交易日录得的巨大涨幅,因冀望欧洲领导人最终将采取行动保护本地区银行业.

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