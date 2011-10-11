《全球市场》中国采取行动托市後亚洲股市全线跳涨,欧元亦走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数和MSCI除日本外亚太地区股市均上扬2.2%
* 香港恒生指数上涨3.6%,沪综指涨2.8%
* 美股周一扬升逾3%
* 欧元走坚至1.3684美元附近,此前劲扬0.03美元
* 布兰特原油攀升至每桶109美元上方
路透新加坡10月11日电---亚洲股市周二跳涨,此前中国购买几家大银行的股票,以此支撑股市,欧元守住前一交易日录得的巨大涨幅,因冀望欧洲领导人最终将采取行动保护本地区银行业.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。