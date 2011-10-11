〔中国公开市场〕一年央票收益率续稳,正回购操作放量意在平滑到期(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年央票发行收益率连续七周持平于3.5840%

* 正回购操作放量意在平滑到期

路透上海10月11日电---中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第七周持平.经济前景不确定性增加,央行公开市场操作延续维稳意图,且预计近期仍以平滑到期为主要目的.

交易员表示,节後资金面宽松且本周公开市场到期量大,央行因此增加了央票发行和正回购的操作量,而以短期品种为主的资金回笼结构亦可增加未来市场操作的灵活性.

央行公告显示,稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第七周持平于3.5840%;同时的进行的400亿元28天期正回购中标利率2.8%,500亿元七天期正回购中标利率2.7%,均延续稳势.

北京一银行交易员说,"按照惯例,节後一般都是要收一下流动性的,所以放量很正常,况且这个月的到期基本上都集中在本周,做下正回购可以让它延後一点."

他表示,央行货币政策已进入到了观察期,短期内升息可能性不大,降息可能性更小,而具有指标意义的央票发行收益率预计将延续稳势.

据路透统计显示,中国央行公开市场10月央票和正回购到期量合计将达3,770亿元,较9月的3,510亿元环比稍有增加.其中,本周公开市场到期量高达2,870亿元,占到全月总量的近八成.[ID:nCN1997801]

央行上次招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;当天未进行正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.7461%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央行公开市场此前已经连续11周净投放,累计达4,540亿元,其中国庆节前一周净投放550亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 900

(周四) 待定

央票到期 980

正回购到期 1,890

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