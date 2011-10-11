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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:02 BJT

〔日本股市〕早盘大涨2%,因德法誓言保护银行业缓和市场忧虑

路透东京10月11日电---日股日经指数周二早盘跳涨至三周高点,此前德国和法国誓言将在月底前制定计划保护银行业,从而缓和了市场对于希腊债务困境可能令全球金融体系遭遇重创的担忧.

不过,许多市场人士对日经指数短期内能否进一步大幅上涨抱有疑问,因为他们对欧元区决策者能否针对债务危机作出统一回应仍存疑.

在周一休市後,日经指数.N225周二早盘上涨2.0%至8,776.16点,盘中一度触及8,806.44的9月16日以来高位.

该指数目前远高于在8,650点的25日移动均线切入位,这被视作多头讯号.

阻力位料处于9月16日高点8,864和9月8日高点8,876之间的区域.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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