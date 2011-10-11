〔日本股市〕早盘大涨2%,因德法誓言保护银行业缓和市场忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月11日电---日股日经指数周二早盘跳涨至三周高点,此前德国和法国誓言将在月底前制定计划保护银行业,从而缓和了市场对于希腊债务困境可能令全球金融体系遭遇重创的担忧.
不过,许多市场人士对日经指数短期内能否进一步大幅上涨抱有疑问,因为他们对欧元区决策者能否针对债务危机作出统一回应仍存疑.
在周一休市後,日经指数.N225周二早盘上涨2.0%至8,776.16点,盘中一度触及8,806.44的9月16日以来高位.
该指数目前远高于在8,650点的25日移动均线切入位,这被视作多头讯号.
阻力位料处于9月16日高点8,864和9月8日高点8,876之间的区域.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。