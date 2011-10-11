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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:07 BJT

〔日本债市〕公债随欧洲疑虑缓解而下跌,但谨慎情绪或限制跌幅

路透东京10月11日电---日本政府公债价格周二下跌,之前德法两国承诺提出保护欧洲银行业的计划,缓解了对该地区债务危机的疑虑,并支撑股市和其他风险资产,同时打压对公债的需求.

但日本公债跌幅有限,因担心欧元区决策者是否能够就应对债务危机达成统一,许多市场人士仍质疑股票等风险资产会否有更大续涨空间.

"考虑到股市的反弹趋势,日本债市跌幅有限.对(欧元区危机)软着陆的希望上升,但我认为市场人士仍对坏消息很敏感,"一欧系券商交易员表示.

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