〔日本债市〕公债随欧洲疑虑缓解而下跌,但谨慎情绪或限制跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月11日电---日本政府公债价格周二下跌,之前德法两国承诺提出保护欧洲银行业的计划,缓解了对该地区债务危机的疑虑,并支撑股市和其他风险资产,同时打压对公债的需求.
但日本公债跌幅有限,因担心欧元区决策者是否能够就应对债务危机达成统一,许多市场人士仍质疑股票等风险资产会否有更大续涨空间.
"考虑到股市的反弹趋势,日本债市跌幅有限.对(欧元区危机)软着陆的希望上升,但我认为市场人士仍对坏消息很敏感,"一欧系券商交易员表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。