版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:04 BJT

〔中国新债〕中国中铁周五将发行40亿元中期票据,期限七年

路透北京10月11日电---中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周二公告称,将于周五

(14日)在银行间债市簿记建档发行40亿元人民币中期票据,期限七年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

中国中铁 120 40 7 10/14簿记建档 工商银行 AAA 10/17 10/18

(601390.SS)(0390.HK) 建设银行

(附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐