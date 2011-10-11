〔中国债市动态〕现券收益率小幅盘整,机构投资信心逐渐增强

路透上海10月11日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅盘整.近期资金情况持续转好,支撑债市买气.其中,短期融资券买盘集中涌现,收益率略有下行,不过幅度有限.

利率品种方面,央行公开市场抛出大量正回购,加之此前利率产品收益率持续下行,国债收益率出现正常的向上修正.而农业发展银行金融债中标利率低于预期,则为债市平添信心.

"最近(债市表现)都还可以,一点点往好的方向,"北京一券商交易员表示.

业内人士透露,央行周二招标的100亿元人民币一年期央票,中标收益率持平于3.5840%;同时还进行了900亿元正回购操作.农发行发行的至多150亿元五年期固息债,中标利率为4.27%,落在4.27%-4.37%预测区间的下限,首场投标倍数约2.43倍.[ID:nCN8496799][ID:nCN8493670]

针对中国财政部减半徵收铁道债利息收入应计所得税一事,她指出,市场并未因此表现出对铁道债的格外偏好."没什麽特别的利好,省也省不了太多钱".

对此兴业银行报告表示,该措施将提高持有人实际收益,利好未来新发个券.但鉴于大行对铁道部授信吃紧,保险、基金等机构对铁道债依然心有余悸,加上信用市场表现平平、未来供给压力犹存,近期恐难扭转乾坤.[ID:nCN8493700]

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.77%/3.69%,上日尾盘为3.7799%/3.7201%.剩馀期限近0.3年短融1181016券最新报价收益率tCN1181016=CFXM为5.3501%/5.3501%,上日尾盘为5.4201%/5.4201%(完)