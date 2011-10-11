《Russell专栏》世界杯橄榄球赛、摩根大通与油市间的共同之处

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/高琦/龚芳

路透新加坡10月10日电---周末收看新西兰和阿根廷的橄榄球世界杯八强决赛,让我联想到摩根大通对全球油市所持的观点,这两者间居然是如此相似.

几乎每个橄榄球迷都会预期新西兰队能够轻易战胜阿根廷,但是在前三节比赛中,阿根廷的比分都紧紧咬住了新西兰.

直到比赛进入最後20分钟,黑衫军新西兰队才拉开与南美雄狮阿根廷的分数距离,让球迷长舒了一口气.

那麽,这场比赛与摩根大通及原油需求预期之间又有什麽关系呢?

摩根大通预计原油价格将在长期内走高,这是基于供给温和增加和强劲需求成长(主要在亚洲)这两项因素的综合判断.而持看涨观点的并非只有摩根大通一家.

摩根大通预计2012年布兰特原油价格将在平均每桶115美元,2013年则将在121.25美元,分别较当前每桶106美元左右的价格高出约8.4%和14%.

与周日的那场橄榄球赛类似的是,原油市场目前好似处于比赛前三节中,每个人都预计油价将在未来数月和数年内上涨,但当下表现却不太符合预期.

正如新西兰队球迷在全场80分钟比赛的前60分钟内,焦急等待己方领先一样,多头人士目前确实能够明白列出原油应该上涨的所有原因.

然而,他们现在正被多项与供需基本面几乎毫无关系的因素所困扰.

或许从摩根大通10月7日发布的油市月度报告中可窥见一些挫败情绪.该投行分析师称,他们对于2013年原油价格做出每桶121美元的预估值,这"无疑将让一些人将我们冠上'永久的多头'绰号."

摩根大通和其它一些投行是否真的处于一种半永久看多油市的状态,这还不好下定论.不过,他们对于对于全球油市供需面的分析倒是很有些道理.

基本看来,他们的论点认为发达国家的石油需求将在2011年和2012年略有下滑,之後在2013年在保持大体的稳定.而发展中国家的石油需求将在2012年和2013年维持近3%的增长率.

就供应面而言,摩根大通预计到2013年时,石油生产商的日均产量将额外多出260万桶,达到每日9,100万桶的水平,其中的逾半数料都将产自于石油输出国组织(OPEC).

这样的供应局面料仅能大致维持市场的供需平衡,由此,闲置产能缺乏的情况就推动了有关油价将在2013年末以前上涨的预期.

直白的讲,欧洲若陷入严重衰退,将引发全球经济放缓,从而损及对于油价的任何看多预期,但不管怎样,严重衰退仍然不是最可能发生的情况.

真要说的话,可能就是分析师对于亚洲需求的看法或许太谨慎了,特别是中国的需求前景.

以中国在2008年全球金融危机期间的石油进口量为参照,任何进口的下降都是短暂的,而且之後几个月的需求就立刻反弹升高.

即便是西方世界再度滑入衰退,那也不足以遏制中国工业化进程所带来的巨大需求,这就意味着中国这个全球最大商品消费国,对于原油的需求将会是上升.

中国本周将发布9月贸易数据,料将印证前述看法.鉴于中国炼厂结束维护而重新投入生产,且油价走跌可能引发中国重新补充库存,因此9月原油进口很可能呈现增长.

国内石油产量减少亦可望提振进口,中国最大的离岸油田于9月份减产7.2%至日产362万桶.

长期看来,中国可能难以大幅增加国内产出,这意味着将愈发仰赖进口,增添全球石油需求的利多因素.

此外,中国于10月8月调降汽油及柴油零售价格约3%,为成品油价格于4月创纪录高位以来首次调整.

尽管这可能不会大举刺激需求,但将协助进一步纾缓通胀压力,且将稍微有助于确保中国工业生产维持坚稳,即便中国主要的外销市场面临经济成长疲弱的景况.

但在油市及其他资产均受制于欧债问题发展的情况下,这些需求利好及产量受限的消息,影响力变得很低.

有鑑于布兰特原油当前呈现逆价差,2013年12月期货较即期合约每桶便宜约9美元,若你认同多头观点,认为油市无可避免将吃紧进而推高油价的话,买进远月合约或许是个好主意.

就像新西兰橄榄球迷面对劲敌阿根廷一样,油市多头只能继续坚持信心,等待他们的预测终于实现.(完)