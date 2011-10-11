《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持于盘中高位,但遭获利了结

IFR悉尼10月11日电--美元兑日圆以外亚洲货币行至中午时分,交投于盘中高位,继海外时段店头交易(OTC)和无本金交割远期外汇(NDF)市场抛售後,市场出现获利了结.

亚洲仍谨慎看待欧盟(EU)决定拟出一项计划的最新动向.希腊即将违约在所难免,但问题在于违约的规模有多大.

之前公布的减计21%的比例看似笃定会被提高,但问题是在怎样的水准会引发忧虑,是40、50、还是60%?

同时,市场似乎已把爱尔兰和葡萄牙抛之脑後,这两个国家肯定会要求获得与希腊一样的优惠条件.

继希腊/爱尔兰和葡萄牙之後,我们要划出一道"马其诺防线"吗?西班牙、意大利和比利时的情况是怎样的呢?

本月投资者有大量要考虑的因素,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐的安抚性话语也仅能起到这麽大的利好作用了.

亚洲持谨慎态度在情理之中,然而,现在股市上涨但汇市低迷.明显有一方的走势有问题.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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