《焦点人物》尚福林出任中国银监会新掌门,稳健风格助其驾驭多重考验

撰稿 Jason Subler

路透上海10月29日电---作为新上任的中国银监会主席,尚福林将带来推动改革的经验及其标志性的沉稳作风.他刚刚接管的中国银行业,正在勉力消化大规模信贷扩张後的种种影响.

尚福林自2002年底起担任中国证监会主席,他善于在动荡的金融形势中引领航向,在中国股票和期货市场成功推出了一系列亟需的改革措施,尽管投资者对这些措施的潜在影响感到不安.

尚福林在任期间,证监会出台了一系列创新举措,包括推出Nasdaq式的创业板市场、股指期货、以及融资融券业务,并通过实施股权分置改革使此前无法交易的巨量国有股进入市场交易.

他还领导了打击操纵市场和内幕交易的行动,试图铲除这些20多年来一直困扰中国股市的严重问题.

尚福林将把其细致稳健的作风带到银监会主席的任上,很多证券业人士表示,他正是以这种处事风格,推动了中国证券市场有史以来最大胆的一些改革.

"他顺应了市场需要改革的潮流,"一位不愿透露姓名的大型券商分析师表示.

"他为人十分谨慎,因此这所有的改革都历经了多年深思熟虑,以确保不会有大的风险."

**银行业经验丰富**

尚福林所接替的原银监会主席刘明康在任约10年後已到退休年龄.这一人事变动是中国更大范围的领导层变动的一部分.

尚福林在银行业同样具有丰富的经验.他从2002年12月起担任中国证监会主席,接替当时转任中国人民银行行长的周小川.

2000至2002年间,尚福林担任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)行长,1996年至2000年任中国人民银行副行长.

尚福林1951年出生于山东省济南市.他曾在军队担任军官,退伍後于1973加入中国人民银行,其金融生涯就此开始.他拥有西南财经大学的金融学博士学位.

业内人士称,尚福林在证监会的施政记录表明,执掌银监会後,他不会推出急速且大幅度的举措来处理银行业面临的问题,这些问题包括坏账增加,以及部分银行的资产负债表过度扩张.

**坚定的领导者**

2002年尚福林出任证监会主席时,外界普遍认为证监会应对股市持续大跌负责.此前的两次国有股流通尝试因投资者信心严重受挫而被迫放弃.

在历经两年低调而全面的研究之後,尚福林针对这一高度敏感问题启动了新一轮改革,而此次的手段更加市场化,允许流通股和非流通股股东就补偿问题进行协商.

中国股市一度跌破1,000点并创下新低,当时尚福林说出了那句名言:"股权分置改革开弓没有回头箭",以强调其改革的决心.此次改革帮助中国股市呈现了一轮牛市的行情.

可以说尚福林是一个处事坚定的人,而口风甚紧也是其特点之一.

过去几个月来,投资者一直期待了解,预期中的下一场重大市场改革何时推出,即在上海启动"国际板",让外国公司和中资"红筹公司"在该市场上市.

5月份在上海举行的一次论坛上,尚福林曾脱离讲稿内容,谈及这一备受关注的话题.

"我们离推出国际板越来越近了,"他表示.这引发了部分听众的笑声,因为他和以往一样,在准备好实施之前不透露任何细节.(完)