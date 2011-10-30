〔全球航运〕波罗的海船运指数跌至三周低点,因受铁矿石需求低迷打压

路透伦敦10月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三日下滑,因铁矿石船货需求低迷继续打压市场人气.

波罗的海乾散货运价指数下跌73点或3.49%,至2,018点的三周低位.

经纪商称,从澳洲到中国的铁矿石运费周五降至每吨11美元,本周初时每吨超过12美元.

"海岬型船运费下降逾7%...因船运活动仍然清淡,"Dahlman Rose & Co周五称.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

"与铜不同,中国对铁矿石需求一直在减缓,而澳洲和巴西矿商继续全力生产,市场供应过剩,因此打压价格,"Saxo Bank的Ole Hansen称.

"价格仍是大型矿商生产成本的两倍多,因此如果需求不快速升温,价格可能还会进一步下降."

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.日本的煤碳进口亦升高,而哥伦比亚和南非销售提高了运价.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数在8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了25%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下跌5.95%,海岬型船舶日平均获利为28,214美元,为三周低点,本周稍早曾触及2010年11月以来最高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.31%,该型船舶平均获利为15,521美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,美国谷物出口季支撑了大西洋地区巴拿马型市场.(完)