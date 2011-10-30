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亚洲 | 2011年 10月 30日 星期日 09:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 88.40 +1.01 +1.16 4861281

搜狐 (SOHU.O) 69.00 +4.82 +7.51 3278651

网易 (NTES.O) 48.29 -1.30 -2.62 1818360

百度 (BIDU.O) 144.62 +6.23 +4.50 13959191

亚信科技 ASIA.O 10.77 -0.33 -2.97 388991

侨兴环球电话 XING.O 0.99 +0.11 +12.50 337929

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.74 -0.21 -1.62 2973232

联电 (UMC.N) 2.28 -0.07 -2.98 3116739

日月光 (ASX.N) 4.49 -0.14 -3.02 274485

矽品精密 (SPIL.O) 5.23 -0.10 -1.88 4184966

和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 -0.05 -5.06 139759

友达 (AUO.N) 4.42 +0.15 +3.51 613294

中华电信 (CHT.N) 33.49 -0.04 -0.12 68074

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.09 +0.29 +0.83 648029

香港

中国移动 (CHL.N) 47.84 -1.66 -3.35 485205

中国联通 (CHU.N) 20.16 -0.20 -0.98 391171

中国电信 (CHA.N) 62.32 -4.19 -6.30 49190

中芯国际 (SMI.N) 2.77 -0.17 -5.78 118917

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.07 -0.03 -0.73 140

(完)

--整理 李爽

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