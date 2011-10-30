《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 88.40 +1.01 +1.16 4861281
搜狐 (SOHU.O) 69.00 +4.82 +7.51 3278651
网易 (NTES.O) 48.29 -1.30 -2.62 1818360
百度 (BIDU.O) 144.62 +6.23 +4.50 13959191
亚信科技 ASIA.O 10.77 -0.33 -2.97 388991
侨兴环球电话 XING.O 0.99 +0.11 +12.50 337929
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.74 -0.21 -1.62 2973232
联电 (UMC.N) 2.28 -0.07 -2.98 3116739
日月光 (ASX.N) 4.49 -0.14 -3.02 274485
矽品精密 (SPIL.O) 5.23 -0.10 -1.88 4184966
和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 -0.05 -5.06 139759
友达 (AUO.N) 4.42 +0.15 +3.51 613294
中华电信 (CHT.N) 33.49 -0.04 -0.12 68074
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.09 +0.29 +0.83 648029
香港
中国移动 (CHL.N) 47.84 -1.66 -3.35 485205
中国联通 (CHU.N) 20.16 -0.20 -0.98 391171
中国电信 (CHA.N) 62.32 -4.19 -6.30 49190
中芯国际 (SMI.N) 2.77 -0.17 -5.78 118917
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.07 -0.03 -0.73 140
(完)
--整理 李爽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)