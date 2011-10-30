〔货币市场〕欧债疑虑未消,银行间拆款利率高企状况料将延续至年底

路透纽约/伦敦10月28日电---银行间拆款利率周五小幅走高,未来数周或持于高位,因银行对新的欧债问题解决协议的执行进程存有疑虑,使其愈发倾向于在邻近年底时囤积现金.

无担保拆款利率延续升势,尽管市场押注欧洲央行或最快在下周的政策会议上降息,此前一系列黯淡的数据表明,欧元区经济增长放缓.

周五的意大利10年期公债标售结果显示,该国借款成本升至欧元面世以来最高,亦引发了对周三公布的欧债应对新措施有多大效力的疑虑.

"峰会结果出炉後,我们看到市场随即出现了一波冒险意愿驱动的行情,希腊债务协议降低了硬性重组的风险,可能帮助货币市场利差略微收窄,"德国商业银行策略师Benjamin Schroeder表示.

"但从涉及的时间框架来看,我不认为这方面的进展会很大.银行业资本重组料只会在明年年中进行,而希腊债务交换将在1月进行.因此,货币市场仍会受到各种不确定事件的影响,"他表示.

指标三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=升至12周高位1.2688%,同档Euribor利率则创下两个半月新高1.592%.三个月期美国Libor利率USD3MFSR=周五报0.42944%,为8月初以来最高.

"市场仍存在所有人担心的风险因素,"Jefferies & Co驻纽约的货币市场分析师Thomas Simons表示."而且即便完全按照欧债协议发展,任何持有希腊债券的银行也将须减记50%,因此也可能引发一些融资问题."

评级机构惠誉周五表示,欧洲遏制债务危机蔓延的计划将帮助恢复对银行业的信心,且料不会影响银行的高级债券评级.

各银行在欧洲央行的隔夜存款规模达到2,180亿欧元,亦凸显出货币市场的紧张状况.这些存款银行宁愿获取欧洲央行的较低利率,而不愿承担相互拆借的风险.(完)

--编译 丁琦;审校 李爽

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