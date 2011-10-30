〔纽约汇市〕欧元可能在欧洲央行政策会议前进一步下跌(更新版)

(新增文末汇价表格)

* 欧洲央行和美联储可能在下周政策会议上决定维持利率不变

* 20国集团峰会应补充欧盟峰会协议的细节

* 市场聚焦在美国非农就业岗位和美元表现

路透纽约10月28日电---欧元下周可能在欧洲央行会议举行前走弱.欧洲央行可能因区内经济前景恶化而暗示其放宽政策的意向.

美元同样是焦点所在,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周举行会议,市场预期美联储将维持美国利率不变,但可能承认近期美国经济得到改善.

一些策略师认为,美国经济突然改善降低美联储推出进一步"量化宽松政策"的前景,且应该对美元提供支持.

"我认为对欧元来说,最重要是欧洲央行是否升息,"野村证券G10货币策略师Jens Nordvig说.

"采购经理人指数(PMI)水平暗示欧洲已经陷入经济衰退.欧洲央行何时把利率下降至至少1%只是时间问题."

根据路透调查,市场预期欧洲央行在下周会议宣布减息的可能性极低.

周五尾盘,欧元兑美元EUR=EBS下跌0.2%,至1.41603美元,从周四触及的七周高位回落.周四欧元大涨2.1%,几乎是欧元兑美元在本周的全数升幅.

在周五10年期意大利公债标售得标利率创欧元面世来最高位後,欧元下滑.这是欧洲领导人本周就债务危机解决举措达成协议後首次欧元区国家公债供应.

周三达成的协议包括民间银行和保险商接受将其所持希腊债务减记50%,将欧元区救助基金杠杆化和对银行进行资本重组.

**对欧盟峰会协议存疑**

分析师说,欧元仍然容易下跌,因欧元区仍需要寻找资金扩容其救助基金,且市场的疑虑挥之不去,投资者怀疑救助基金扩容至大约1万亿(兆)欧元是否足以抑制债务危机.

"欧盟协议的主要作用是将我们看到的欧洲问题症状分门别类,不过名义增长率偏低的国家的融资成本高企这一潜在问题,加之(国家)债务水平很高,使欧元区的处境仍然相当艰困,"Standard Life Investments汇市投资总监Ken Dickson说.

欧元阻力位在1.4255美元左右,此为欧元从5月至9月的跌势的61.8%回档位.

分析师说,本周欧元兑美元5.8%的升幅大部份是由轧空推动,且许多投机客不愿意在下周美联储会议前开始建立欧元空头头寸.

不过Standard的Dickson相信,欧元轧空推高欧元的势头几乎结束,因欧元已从其9月低位大幅回升.

"我们认为欧洲需要进一步放宽货币政策,加之美国经济数据续持改善,这两个因素暗示在今年馀下时间,欧元兑美元将再次走弱,"Dickson说,他预计欧元兑美元年底前在1.30美元.

下周五美国公布10月就业数据是美国经济是否真正改善的重要考验.

CIBC Markets称,如10月非农就业岗位增加读数低于10万个,将直指失业率可能上升,使就业市场仍然是美国经济持续复苏的主要阻力.路透调查显示,分析师预估10月将增加9.5万个就业岗位.

另一个可能影响欧元走势的因素是下周20国集团(G20)财长和央行总裁峰会.本周欧盟会议达成的协议缺乏重要细节,分析师称,G20需要补充协议的细节,市场的乐观情绪才能得以维持.

其他货币方面,美元兑日圆JPY=EBS下跌0.3%,至75.760日圆,但脱离周四在交易平台EBS触及的75.661日圆的纪录低位.

周五日本财务大臣安住淳重申,将在必要时对汇率采取果断行动.[ID:nCN1181782]这使交易商对日本当局干预的迹象保持警惕.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4146 1.4190 -0.31 +5.75 1.3377

美元/日圆 JPY= 75.79 75.95 -0.21 -6.61 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.26 107.77 -0.47 -1.26 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8631 0.8596 +0.41 -7.54 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6120 1.6102 +0.11 +3.34 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9918 0.9905 +0.13 -0.49 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0698 1.0727 -0.27 +4.85 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2206 1.2200 +0.05 -2.26 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8770 0.8809 -0.44 +2.31 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8203 0.8225 -0.27 +5.29 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4300 5.4055 +0.45 -6.73 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6820 7.6720 +0.13 -1.38 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3768 6.3356 +0.65 -4.96 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0295 8.9937 +0.40 +0.54 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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