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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:27 BJT

〔中国新债〕深基地下周二将发行4亿元中期票据,期限五年

路透北京10月11日电---中国深圳赤湾石油基地股份有限公司(200053.SZ)周二公告称,将于

下周二(18日)在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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深基地 4 4 5 10/18簿记建档 招商银行 AA- 10/20 10/21

(200053.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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