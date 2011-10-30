〔CFTC报告〕COMEX期金10月25日持仓报告(表)

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧

路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。