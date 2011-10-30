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市场报道 | 2011年 10月 30日 星期日 11:01 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月25日持仓报告(表)

路透10月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(443,723口)

182,146 52,425 23,518 175,677 343,791 381,341 419,734 62,382 23,989

较10月18日变动(增加5,984口)

6,922 4,179 260 -6,664 2,297 518 6,736 5,466 -752

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.0 11.8 5.3 39.6 77.5 85.9 94.6 14.1 5.4

各类交易商数量(总计为332家)

176 81 80 51 48 268 173 (完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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