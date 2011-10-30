更正:《一周市场焦点》央行会议、财报及数据吸引眼球,G20峰会亦值得关注

(更正:因英文原文有误,第三段"七国集团(G7)峰会"改为"20国集团(G20)峰会)

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt

路透伦敦10月28日电---也许有人会认为,由于欧元区应对债务危机的计划已经出台,未来一周投资者可将注意力放在另一场全球领导人会议以外的方面了.

其实并非如此.

主要央行会议、公司财报、以及非常重要的经济数据,将会与周末在法国戛纳举行的20国集团(G20)峰会竞相争夺市场关注的目光.

正如一位资深金融市场观察人士所说:"新的一周,又一场峰会".

随着发达经济体的经济影响力减弱,以及中国、印度和巴西等国经济实力的上升,20国集团(G20)会议的重要性日益增强.

未来一周的会议,外界将重点关注帮助稳定全球金融市场的协调努力和承诺.今年以来,欧元区债务危机及全球经济放缓已令金融市场遭受重创.

"决策者意识到全球经济面临的巨大挑战,并有决心实行合理的应对政策,这一点很关键,"汇丰全球资产管理的首席投资官Chris Cheetham表示.

不过,一个更为具体的问题是,中国等拥有大量财政盈馀的国家将会在多达程度上愿意为欧元区救助基金提供资金.

过去一周的欧元区领导人会议,在欧洲金融稳定基金(EFSF)的救助能力能拓展方面留出了很大空间,这可以说是协议中最重要的部分.

明确的一点是,中国等国家将会受邀参与其中.

中国坚称购买EFSF债券不在G20峰会的议程中,以求降低相关预期.

不过,危机的特点向来是把考虑周全的议程全盘打乱.

**G20会议结果或将左右年底行情**

投资者对G20会议的满意度如何,可能会决定金融市场年底的表现.而年底往往是股市上涨的时期.

也许现实可能会出乎很多人的意料,但全球股市很可能会以温和的涨幅为2011年画上句号.

摩根士丹利资本国际(MSCI)发达市场股指.MIWD00000PUS只须上涨约2%,就能实现全年持平,而2%只相当于一天的理想涨势.

而大部分跌势出现在波动剧烈的新兴市场.MSCIEF,但今年以来,其13%左右的跌幅并不算很严重,尤其是只须两个月的坚挺涨势,就可大幅扳回这些跌势.

投资者的冒险意愿已开始升温,尤其是股市方面,尽管谨慎心态犹存.英国Schroders公司就是一个典型的例子.

"我们在10月增加了对股票和信用市场的曝险,预期临近年底的市场表现将会转好,"Schroders的多重资产投资部门主管Johanna Kyrklund表示.

"短期而言,美国经济数据已有改善,而欧债问题的解决也出现些许进展.不过,我们依然保持警惕."

周五公布的美国10月非农就业报告,将测试该国已从低迷状态中复苏了多少.

尽管就业表现通常具有滞後性,但其对于消费者信心、房价、零售销售和一系列主要指标数据具有关键的影响.

**利率和获利**

与此同时,欧洲央行新总裁德拉吉将于周四举行其首个政策会後的记者会.

美国联邦储备理事会(美联储)也在于周三举行会议,虽然欧洲央行可能会降息,但美联储很可能暂时不会出台新的流动性措施.

投资者还将受到公司财报季的影响.尽管美国财报季即将落幕,但欧洲正进入高峰.

对于很多投资者来说,公司获利是亮点之一.

未来一周,将有巴克莱、荷兰国际集团(ING)、法国巴黎银行、瑞士信贷、苏格兰皇家银行(RBS)和德国商业银行公布财报,供市场判断欧洲银行业的状况.

美国方面,最新的汤森路透Proprietary Research显示,在已披露财报的31%的标准普尔500成分公司中,第三季预估及实际公布的每股盈馀(EPS)增长了14.8%.

虽然该增幅不到去年第三季31.2%的一半,但好于今年第二季的12.1%.

而且这还是在峰会未举行的情况下取得的.(完)