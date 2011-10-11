〔中港热股〕四大国有商业银行因汇金增持消息齐涨,但效果恐难持久(更新版)

(新增农行评论)

* 中资银行股在上海和香港两市全线上涨

* 中央汇金公司昨日已在A股二级市场购入四大行股票

* 汇金增持的消息或只是短期的刺激因素

* 银行股持续上涨仍需经济数据和其他政策配合

* 农行称股价被市场低估,与今年良好的业绩增长相背离

作者 谢衡/尹嫄婷/毕晓雯

路透北京/香港10月11日电---受中国中央汇金公司增持四大国有商业银行消息激励,中资银行股周二早盘在上海和香港股市全线上涨.不过分析师多认为其托市效果恐难以持久,还需宏观政策配合.

北京时间11:23,中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)分别上涨1.5%和1.62%;中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)亦劲扬2.44%和3.85%.同期,上证180金融指数.SSE180FI大涨2.03%.

"汇金增持的消息只是短期的刺激因素,长期还得取决于政策及宏观经济情况,目前大家对银行的担心主要来自经济面的不确定性",海通证券银行业分析师表示.

今日四大行H股亦表现亮眼,北京时间11:25,建行(0939.HK)、工行(1398.HK)、农行(1288.HK)和中行(3988.HK)分别涨6.42%、6.68%、11.7%和8.13%.

东方证券报告称,从消息面来看,汇金购入四大行股票,显示出管理层的护盘意愿,对行情构成实质性利好.不过,市场普遍预计周五即将公布的9月CPI将保持在6%以上,估计货币政策难以放松.

同时,欧洲央行抗危机措施虽然升级,但国际评级机构扎堆对意大利、西班牙、葡萄牙、比利时等欧盟经济体调降评级等消息,亦都将对反弹行情构成明显压制,因而对银行股总体仍应保持相对谨慎.

今日沪综指.SSEC高开2.4%,北京时间11:25时,涨幅收窄至0.74%.同期,香港恒生指数.HSI亦涨2.97%.

中央汇金公司昨日已在A股二级市场自主购入工行、农行、中行、建行四大银行的股票,并称将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共动用资金约1.97亿元.

汇金此前曾两度在股市低迷时增持大银行股票.2008年9月19日,中央汇金宣布出手买大银行.2009年10月11日,工行、中行、建行就分别公告,汇金公司10月9日通知,近日增持三行A股股份.

**反弹或难为续**

分析师普遍认为,汇金增持银行股将对目前二级市场股价在底部形成支撑.尽管汇金动用的资金量不大,但其释放出的积极信号会对资金产生一定的杠杆效应,短期或将在底部有所反弹.

受中国经济可能硬着陆、地方融资平台贷款,以及影子银行等等负面因素的影响,今年以来中资银行股估值已倍受打压.

"银行股面临的中长期问题主要是受房地产、融资平台等的影响,而这些影响有多大,目前还不清楚.另外,随着目前监管要求越来越高,不断圈钱的盈利模式不可持续,所以这些因素都将在很长时间内令银行股受到制约,"国都证券分析师张翔表示.

不过,有券商认为汇金增持是价值投资的宣言,未来或可继续持有银行股,并逢低买入.

农业银行周二就对路透表示,该行股价被市场低估,与今年以来的良好业绩增长相背离. 农行董事会秘书李振江在接受路透电话采访时并表示,当前银行股的投资价值凸显.而汇金公司选择在此时入市增持四大行的股份,也证明了这一点.

"我个人认为,当前银行股的投资价值凸显,汇金选择此时入市并表示未来12个月继续增持,就是证明."李振江称.

上海证券策略分析师屠骏就指出,此前市场中银行股是否具有投资价值还存在一定争议,但汇金出手则将提高投资者对银行股投资价值的认同度.

国海证券报告亦认为,虽然下半年可能看到关于逾期贷款和信用成本上升、中间业务收入增长遇阻等不利因素,但总体而言,上市银行全年保持净利润28%左右的增长是比较确定的,为四季度银行板块获取相对收益奠定了基础.(完)