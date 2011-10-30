《美债一周展望》迎来美联储会议和就业报告,注意力将转向美国国内

* 美国10月就业岗位料增加95,000个

* 美联储会议料不会出台新刺激举措

* ISM制造业和服务业指数料上升

路透纽约10月28日电---美国公债投资者下周可能将注意力转向国内,由于应对欧债危机的计划已经成型,而且将迎来美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和10月非农就业报告.

最近的经济数据表明,美国很快再次陷入经济衰退的可能性下降,但就业市场前景依然黯淡.

美联储会议可能不会出台新政策,这也许有益于公债价格.相反,10月就业报告若呈现乐观迹象,则可能推低公债价格.

"我们知道欧洲还没有摆脱困境--实际上,所有紧缩财政举措可能会使欧洲双重违约风险转变为真正的经济衰退--但眼下注意力应转向美国数据面,"Nomura Securities International美国利率策略部主管George Goncalves表示.

"我们仍认为,即将公布的就业报告,美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以及G20会议仍有使指标美债利率在未来数周升向2.75%的风险,不只是停留在2.50%."

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR周五报2.31%.

路透调查分析师的预估中值显示,10月就业岗位料增加95,000个,低于9月103,000个的增幅.失业率料持平于9.1%.

"我们预计非农就业岗位增加95,000个,如果不考虑州和地方政府的裁员情况,民间部门就业岗位料增加110,000个.这样的就业增长尚未强劲到足以拉低失业率的程度,"美银-美林分析师Joshua Dennerlein表示.

美联储FOMC将于周二和周三召开会议,但多数分析师都不认为美联储会在会议结束时宣布新的经济刺激计划,或者"第三轮量化宽松举措".

"美联储可能会强化前瞻立场,承诺维持利率在近零水准直至失业率大幅下降,或许意味着该政策将持续至2014年底,"Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示.

"过去两年,FOMC会议期间通常都利好公债市场,尤其是五年期和10年期公债,在FOMC会议前一个周五收盘和会议当天收盘之间的涨幅最大,"CRT Capital Group资深公债策略师Ian Lyngen表示.

"五年期和10年期公债收益率在上述期间的平均降幅分别为6.3个基点和6.2个基点,"Lyngen表示.

"过去12个月,FOMC会议前的周一收盘至会议当天收盘的债市表现最好,五年期和10年期公债收益率平均分别下跌6.3个基点和6.4个基点."

除了就业数据和美联储会议以外,投资者还将密切关注分别于周二和周四公布的制造业和服务业数据.

调查预估中值显示,供应管理协会(ISM)制造业活动指数料从9月的51.6升至10月的52.1.服务业指数料从9月的53小升至10月的53.5.(完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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