〔中国钢铁〕中钢协首次正式发布中国铁矿石价格指数

路透北京10月11日电---中国钢铁工业协会首次正式发布中国铁矿石价格指数(CIOPI),冀为国内外钢铁企业、矿山企业和贸易企业对铁矿石价格走势的预判和分析提供及时、可靠的信息服务.

中国铁矿石价格指数由国产铁矿石价格指数和进口铁矿石价格指数两个分项指数组成,其中国产铁矿石以62%品位干基铁精矿市场成交含税价格反映国产矿价格变化情况;进口铁矿石以62%品位干基粉矿到岸价格反映进口矿价格变化情况.

该指数自10月起按周发布,即每周一公布上周铁矿石价格指数变化情况.

对于铁矿石海外依存度高达六成以上的中国钢铁业而言,具有官方性质的中钢协推出的中国铁矿石价格指数,或许会为争取定价权带来一线曙光.[ID:nCN1975909]

以下为2011年10月第一周(10月3日-10日)中国铁矿石价格指数变化表:

项目 本周 上周(9月26日-30日) 升降额 升降幅度%

中国铁矿石价格指数 580.73

国产铁矿石价格指数 ~ 455.81

进口铁矿石价格指数 652.41 652.54 -0.13 -0.02

国产铁矿石平均价格(元/吨) ~ 1,172.87

进口铁矿石平均到岸价格(美元/吨) 176.22 176.25 -0.03 -0.02

折人民币价格(元/吨) 1,310.21 1,310.47 -0.26 -0.02

注:1、表列指数以1994年4月价格为100。

2、表列人民币价格为含税价格,进口铁矿石到岸美元价格为不含税价.

3、表列国产铁矿石为62%品位干基铁精矿;进口矿为62%品位干基粉矿.

4、表列进口铁矿石到岸价格为企业当期签订的贸易合同美元价格.

5、~ 表示由于国庆放假,国产铁矿石没有大宗交易.(完)

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