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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:41 BJT

〔中国新债〕凌云股份下周二将发行4.5亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月11日电---中国凌云工业股份有限公司(600480.SS)周二公告称,将于下周二

(18日)在银行间债市簿记建档发行4.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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凌云股份 4.5 4.5 12 10/18簿记建档 建设银行 AA 10/19 10/20

(600480.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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