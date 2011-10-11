〔中国股市〕沪综指早盘冲高回落收窄涨幅,汇金增持对市场提振效果有限(更新版)

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
(新增更多分析师评论及背景)
路透北京10月11日电---中国股市沪综指周二早盘冲高回落後涨幅明显收窄.分析人士指出,汇金增持四大行股票的消息对市场的提振效果有限,因目前投资者更为关注的仍是宏观经济面及货币政策走向.
沪综指.SSEC早盘收报2,361.585点,涨16.798点或0.72%,该股指今日高开2.43%并一度升至2,412.376的盘中高点.而昨日沪综指收盘则刷新逾两年半来低位,A股成交额亦创逾33个月新低.
上证180金融指数.SSE180FI早盘收高2.12%.中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)涨幅分别收窄至1.5%和2%.
"增持明显有政策救市的企图,不过从效果看,不会太好,因大家除了关心汇金增持,更多则关心通胀、 经济增速及货币政策."华西证券分析师曹雪峰称.
他并预计,大盘短期恐难有特别好的表现,料股指将在2,300-2,400点之间震荡,未来走势则仍要待经济数据公布情况及视货币政策是否会有所调整.
此前8月中旬,社保基金入市的消息一度被视为政策救市,但沪指反弹至2,636点之後即震荡回落,并接连创出两年半来收盘新低,逐步接近去年最低点2,319点.
国都证券分析师张翔亦指出,汇金入市仅为大盘企稳的初步条件,市场真正转强则还要看经济基本面,及政策面是否会有所松动;他并预计,银行股涨势亦为短期反弹.
中证报周二报导称,中央汇金公司昨日已在二级市场自主购入工、农、中(601988.SS)、建(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.
汇金此前曾两度在股市低迷时增持大行股票.2008年9月19日,中央汇金宣布出手买大银行.当日沪综指大涨9.45%,并自9月18日起的6个交易日内累计上涨19.10%.不过接下来一个月,A股则重回跌势并弱势寻底.
此外,汇金公司于2009年10月9日通知工行、中行、建行,近日已增持三大行A股股份.当日沪综指上涨4.76%,且在之後的两个月内,A股市场震荡向上.
对此,中欧基金报告分析指出,目前的经济情况和2008年9月类似,尽管本次汇金增持或在短期内对股市利好,但由于缺乏经济刺激的条件,股市可能还未见底.但一旦通胀压力减轻,货币政策将会放松,股市离底部也就不远了.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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