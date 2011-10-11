〔新债招标〕中国农发行五年债最终发250亿元,中标利率低于预期(更新版2)

(新增交易员评论和更多背景)

* 五年农发债获100亿元追加认购,最终发250亿

* 中标利率4.27%,低于预期

* 首场投标倍数约2.43倍

* 短期回暖预期支撑新债需求

路透上海10月11日电---中国农业发展银行周二招标的五年期固息债获100亿元人民币追加认购,最终发行250亿元,中标利率低于预期,且落在预测区间下限.因国庆长假後资金转宽及政策面平稳,机构预期短期内债市有望继续走暖.

农发行公告显示,今日在银行间债市招标发行的五年固息债,中标利率4.27%,低于此前4.32%的利率预测均值.此前利率预测区间为4.27%-4.37%.另据业内人士透露,本次首场投标倍数约2.43倍.

对于农发行新债利率低于预期,华北一银行交易员称,主要是对短期内债市"大家还是预期好的."

银行间资金市场隔夜等质押式回购利率周二继续下跌,不过跌幅较上日有所收窄.[CN/CN]

中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在4.3189%,较此前的4.3614%跌逾4个基点(bp);二级市场上,剩馀期限约4.76年的农发行固息债110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为4.31%/4.24%,上日尾盘则为4.32%/4.26%.

该期债为农发行今年第17期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债起息日和缴款日为10月17日,10月12日-17日为分销期,10月21日上市.(完)

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