〔美国债市〕Miramax将于第四季完成电影版权证券化交易

IFR纽约10月28日电---Miramax Film今天宣布,将通过发行电影版权资产支持证券,对其未偿债务进行再融资,此次交易将于第四季完成.

该交易还将获得合同应收资产的支持,即Miramax电影资料馆,该公司将此次发行命名为"Miramax电影资料馆证券化交易".

该交易在144A市场发行.

据Dominion Bond Rating Service(DBRS),近几年电影版权证券化日益流行.

2005年以来,至少出现了35桩电影支持证券发行交易.票面总额超过140亿美元.

"随着电影制作方寻求降低票房表现对其财务状况的冲击,他们越来越多地将持有的部分或全部电影版权出售给独立投资者,"上述评级机构在2010年的报告中写道.

"反过来,投资者经常把证券化市场作为所获得的这些电影版权的长期融资渠道."

DBRS认为,电影交易具有高度的运营风险,且对此类证券的评级不会高于制片方的发行人评等.不过该机构在确定评级时,逐一评估每桩交易对运营风险的抵御能力.

Miramax的主要电影作品包括"Chicago"、"Good Will Hunting",和"Scary Movie".

迪士尼公司1993年收购了Miramax,并在2010年将其转售给Filmyard Holdings.

下周已有数桩ABS交易排上日程,包括Carmax, DriveTime和World Omni的汽车贷款证券化案,以及Harley Davidson的发行交易.

据称,德意志银行、苏格兰皇家银行(RBS)和瑞银集团(UBS)正在为DriveTime Auto准备一项汽车ABS交易,名为DTAOT 2011-3.该交易将于下周初面市.

根据证券化经纪人的消息,发行规模将为约2.5亿美元,各批的评级范围在AAA级至BBB级不等.

其资本结构将与DriveTime在5月25日定价的上笔交易相仿,并将有标准普尔和DBRS提供评级.

本周定价的七笔ABS交易规模约为33亿美元.

其中一笔交易是Fortress Investment Group的抵押贷款ABS,由良好和不良住房贷款作为支持.

该交易由富国银行牵头,宣布和定价都在周四,票息为7.21%.只有规模在1.11亿美元的批次面向投资者.

这笔固定利率交易的加权平均期限为1.76年.(完)