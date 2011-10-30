〔全球汇市〕投机客在10月25日止当周美元多头仓位降至六周最低--CFTC

路透纽约10月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客美元多头仓位降至六周最低.

10月25日止当周,美元净多头仓位降至89.2亿美元,为9月13日止当周以来最低,前一周为148.6亿美元.

投机客日圆多头增长一倍,至8月初以来最高,当时恰值日圆兑美元多次升至纪录高位,交易员在考验日本当局推出干预新举措以打压本币的决心.

美元兑日圆JPY=EBS周四在EBS电子交易平台触及75.661日圆的纪录低点.

投机客持有的欧元EUR=空头仓位在欧洲领导人峰会前几无变化,但在周四他们达成协议以遏制债务危机,激发了强劲的空头回补带动下的涨势,推动欧元兑美元升至七周高位,欧元空头仓位可能从那以後大幅下滑.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 75,999 49,047

空头仓位 21,720 22,140

净仓位 54,279 26,907

欧元(125,000欧元为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 21,323 20,977

空头仓位 97,835 98,697

净仓位 -76,512 -77,720

英镑(62,500英镑为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 18,917 16,946

空头仓位 69,064 70,172

净仓位 -50,147 -53,226

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 5,077 3,829

空头仓位 6,280 6,072

净仓位 -1,203 -2,243

加元(100,000加元为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 25,368 23,343

空头仓位 43,291 48,138

净仓位 -17,923 -24,795

澳元(100,000澳元为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 45,831 41,395

空头仓位 22,760 21,042

净仓位 23,071 20,353

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月25日当周 10月18日当周

多头仓位 13,298 12,445

空头仓位 4,079 4,220

净仓位 9,219 8,225 (完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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