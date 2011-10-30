〔美国债市〕机构债市场交投活跃,临近年末投资者调整仓位

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约10月28日电---机构债市场周五交投非常活跃,投资者开始为年末调整仓位.
子弹式买盘全面显现,但由于巴克莱Benchmark Portfolio Index中报告的月末存续期高于均值,七年期机构债较受青睐,利差全线缩窄1至2个基点.
美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)为35亿美元两年期债券定价,也带动了市场交投.
政府发起企业(GSE)在11月第二周之前都没有供应.联邦房屋贷款银行(FHLB)下一笔供应在11月9日.
GSE赎回规模下周下降,初步赎回总额为25.45亿美元,上周为271.18亿美元.联邦国家抵押协会(FNMA)料赎回24亿美元.FHLMC没有赎回计划,FHLB赎回1.45亿美元.(完)
--编译 李爽;审校 丁琦
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。