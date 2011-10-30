〔美国债市〕机构债市场交投活跃,临近年末投资者调整仓位

IFR纽约10月28日电---机构债市场周五交投非常活跃,投资者开始为年末调整仓位.

子弹式买盘全面显现,但由于巴克莱Benchmark Portfolio Index中报告的月末存续期高于均值,七年期机构债较受青睐,利差全线缩窄1至2个基点.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)为35亿美元两年期债券定价,也带动了市场交投.

政府发起企业(GSE)在11月第二周之前都没有供应.联邦房屋贷款银行(FHLB)下一笔供应在11月9日.

GSE赎回规模下周下降,初步赎回总额为25.45亿美元,上周为271.18亿美元.联邦国家抵押协会(FNMA)料赎回24亿美元.FHLMC没有赎回计划,FHLB赎回1.45亿美元.(完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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