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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:00 BJT

〔中国新债〕华能集团周五将发行40亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月11日电---中国华能集团公司周二公告称,将于周五(14日)簿记建档发行40亿元

人民币短期融资券,期限为一年.

本期券为华能集团今年第四期短期融资券,其此前于4月发行了两期一年短融,发行量30亿和

40亿元;于7月发行了一期一年短融,发行量40亿.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华能集团 70 40 12 10/14簿记建档 工商银行 AAA 10/17 10/18

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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