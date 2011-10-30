《全球主要央行会议预告》--2011年11月-2011年12月

以下为全球主要央行在2011年11月至12月的议息会议及其它重要声明的日程安排.

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

11月1日--为期两天的议息会议(至11月2日).

11月2日--公布利率决定和政策声明--1815GMT.

12月13日--为期一天的议息会议,在1915GMT公布利率决定和政策声明.

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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福

11月3日--管理委员会会议,1245GMT宣布利率决定,1330GMT举行记者会.

11月17日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

12月8日--管理委员会会议,1245GMT宣布利率决定,1330GMT举行记者会.

12月21日--管理委员会和全行委员会会议(至12月22日),无宣布利率决定的计划.

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日本央行

11月15日--货币政策会议(至11月16日).

11月16日--公布利率决定.

12月20日--货币政策会议(至12月21日).

12月21日--公布利率决定.

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英国央行

11月9日--MPC会议(至11月10日)

11月10日--MPC公布利率决定--1200GMT.

12月7日--MPC会议(至12月8日)

12月8日--MPC公布利率决定--1200GMT.

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加拿大央行

12月6日--公布指标利率决定.

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瑞士央行

12月15日--货币政策评估(召开记者会)-0830GMT.

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澳洲央行

11月1日--澳央行理事会会议.0330GMT公布利率决定.

12月6日--澳央行理事会会议.0330GMT公布利率决定.

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新西兰央行

12月8日--公布货币政策声明和指标利率(12月7日2000GMT).

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瑞典央行

12月19日--召开货币政策会议(至12月20日)

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挪威央行

12月14日--货币政策会议,1300GMT宣布利率决定,1345GMT召开记者会.

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台湾

台湾央行在每季度最後一周召开理监事会议,以决定重贴现率.

具体会议日期将在开会前前几天公布.

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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)