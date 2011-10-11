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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:15 BJT

〔中国新债〕山鹰纸业周五将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月11日电---中国安徽山鹰纸业股份有限公司(600567.SS)周二公告称,将于周五

(14日)簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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山鹰纸业 6 3 12 10/14簿记建档 中国银行 AA- 10/17 10/18

(600567.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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