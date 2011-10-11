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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:34 BJT

(重发)〔中国新债〕福建能源集团下周二将发行6亿元短期融资券,期限一年

(重发以补齐产品代码)

路透北京10月11日电---中国福建省能源集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(18日)

簿记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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福建能源集团 12 6 12 10/18簿记建档 中信银行 AA+ 10/20 10/21

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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