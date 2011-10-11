〔中国基金〕富兰克林邓普顿集团成立其首只人民币PE,首期规模20亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---富兰克林邓普顿投资集团旗下富兰克林邓普顿达弼私募股权基金周二宣布,将在上海嘉定成立其首只人民币私募股权基金(PE),基金首期募集规模预计将达20亿元人民币,将注重于对国内中等规模民营企业的股权投资.
公司新闻稿称,达弼股权基金近日已与上海市嘉定区政府签署谅解备忘录.双方将就设立管理公司事宜展开密切协商,同时,嘉定区政府的引导基金(母基金)将成为这只名为富兰克林邓普顿达弼股权投资基金的有限合伙人之一.
"嘉定区的民营企业数量已经超过10万家,是目前上海民营经济最为活跃的地区之一.而中型民营企业投资是富兰克林邓普顿达弼的传统优势所在."富兰克林邓普顿达弼亚洲及全球基础设施投资资深董事总经理大卫 赫森称.
自2002年进入中国市场起,富兰克林邓普顿达弼私募股权基金便一直在亚洲管理多个私募股权基金.富兰克林邓普顿达弼目前共管理14只基金,其中分别在韩国、印度、巴西以及哥伦比亚的四只基金都是由本地投资人参与的的本地货币基金.
达弼基金系富兰克林邓普顿投资集团经营的全球投资管理机构Franklin Resources(BEN.N)的全资子公司.富兰克林邓普顿集团已拥有超过60年的投资管理经验,截至8月底旗下管理的资产总额超过7,160亿美元.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。