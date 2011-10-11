〔中国基金〕富兰克林邓普顿集团成立其首只人民币PE,首期规模20亿元

路透上海10月11日电---富兰克林邓普顿投资集团旗下富兰克林邓普顿达弼私募股权基金周二宣布,将在上海嘉定成立其首只人民币私募股权基金(PE),基金首期募集规模预计将达20亿元人民币,将注重于对国内中等规模民营企业的股权投资.

公司新闻稿称,达弼股权基金近日已与上海市嘉定区政府签署谅解备忘录.双方将就设立管理公司事宜展开密切协商,同时,嘉定区政府的引导基金(母基金)将成为这只名为富兰克林邓普顿达弼股权投资基金的有限合伙人之一.

"嘉定区的民营企业数量已经超过10万家,是目前上海民营经济最为活跃的地区之一.而中型民营企业投资是富兰克林邓普顿达弼的传统优势所在."富兰克林邓普顿达弼亚洲及全球基础设施投资资深董事总经理大卫 赫森称.

自2002年进入中国市场起,富兰克林邓普顿达弼私募股权基金便一直在亚洲管理多个私募股权基金.富兰克林邓普顿达弼目前共管理14只基金,其中分别在韩国、印度、巴西以及哥伦比亚的四只基金都是由本地投资人参与的的本地货币基金.

达弼基金系富兰克林邓普顿投资集团经营的全球投资管理机构Franklin Resources(BEN.N)的全资子公司.富兰克林邓普顿集团已拥有超过60年的投资管理经验,截至8月底旗下管理的资产总额超过7,160亿美元.(完)