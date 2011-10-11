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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:42 BJT

〔中国新债〕甕福集团周五将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月11日电---中国甕福(集团)有限责任公司周二公告称,将于周五(14日)簿记建档

发行6亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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甕福集团 13 6 12 10/14簿记建档 工商银行 AA 10/17 10/18

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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