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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:52 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--10月11日

累计未到期馀额:1,920亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011/10/13 91 3.08 500

10/18 7 2.70 500

当月累计: 1,000

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11/8 28 2.80 400

11/10 91 3.08 300

11/17 91 3.16 90

11/24 91 3.16 30

当月累计: 820

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12/15 91 3.16 100

当月累计: 100 (完)

--发稿 周晓峰; 审校 边竞

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