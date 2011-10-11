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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 12:51 BJT

〔中国新债〕二重重装下周二将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月11日电---中国二重集团（德阳）重型装备股份有限公司601268.SS周二公告

称,将于下周二(18日)簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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二重重装 14 7 12 10/18簿记建档 农业银行 AA+ 10/20 10/21

601268.SS

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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