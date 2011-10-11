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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 16:58 BJT

〔新债招标〕中石油集团150亿一年期短融票面利率为5.90%--业内人士

路透北京10月11日电---业内人士周二透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气

集团公司稍早簿记建档发行的150亿元人民币一年期短期融资券,票面利率确定为5.90%.

中石油集团旗下拥有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中石油集团 300 150 12 5.90% 工商银行 AAA 10/12 10/13

交通银行

======================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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