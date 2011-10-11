〔中国债市〕人民币利率互换小涨,因通胀担忧不减且股市反弹

路透上海10月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小涨,因市场预期9月通胀水平仍高,且亚太股市普遍反弹.不过,经济增速下滑前景和宽松的资金面将抑制IRS回升空间.

华东一银行交易员称,"之前IRS总体是一个慢慢下跌的态势,目前已经到了年内低位,需要时间消化一下,还有9月份的CPI(居民消费价格指数)马上就要公布了,肯定不会低的,继续做空还是有些顾虑."

他表示,IRS後期仍将受欧债危机进展和宏观经济运行情况指引,不确定性情况较多,但预计震荡偏弱可能性大.

国家统计局本周五(14日)将公布9月CPI和工业生产者出厂价格指数(PPI);下周二(18日)将公布三季度国内生产总值(GDP)等数据.路透调查显示,中国9月CPI预计同比上涨6.1%,创四个月来低位.[ID:nCN2010303]

中国银行间市场今日回购利率继续下跌,但跌幅收窄.流动性宽松下有利可图的资金价格吸引机构继续融出资金,但紧缩预期仍影响市场信心.业内人士预测,近期资金价格将呈现缓慢下行的趋势.[CN/CN]

中国股市沪综指.SSEC周二冲高回落小幅收升,终结此前连续四日跌势.尽管早盘受汇金增持银行股提振,股指一度大涨近2.9%,但对信心提振效果则有限,午盘并一度翻绿.分析人士认为,未来市场走势仍将取决于政策面会否松动及宏观经济走势.[.SSCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.7983/3.9300 3.6693/3.7493 3.5457/3.6329 3.5457/3.6343 3.5200/3.7720

周一 3.8557/3.9986 3.6600/3.7500 3.5233/3.6133 3.5233/3.6200 3.4817/3.7767

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变动 -0.0574/-0.0686 +0.0093/-0.0007 +0.0224/+0.0196 +0.0224/+0.0143 +0.0383/-0.0047

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)