〔中国基金〕诺安油气能源基金和不动产基金分别募集逾1亿美元

路透上海10月11日电---中国诺安基金管理公司发行的两只创新产品--诺安油气能源基金和诺安全球收益不动产基金首发募集资金均超过1亿美元,近日两基金已开始投入运作,搏击海外能源和房地产市场.

诺安油气能源基金基金经理梅律吾表示,目前国际原油价格相对较低,辛塔、布伦特等原油周一报价已较今年4月高峰时已下跌逾10%,跌幅明显.短期来看,四季度是石油需求的旺季,而从长期来看,上涨是国际油价的必然趋势.

诺安收益不动产基金基金(LOF)经理赵磊亦指出,"现在正是不动产基金非常有利的建仓时点".

他认为,目前美国房地产价格甚至已经触及金融危机以来的最低点.随着全球经济复苏,收益型不动产的出租率和收益水平将会有望大幅提高,直接利好租金收益.

公司资料显示,诺安全球收益不动产证券投资基金首发规模逾1亿美金,有效认购户数为8,935户;诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)首发规模逾1.5亿美金,有效认购户数为12,096户.

继年初推出国内首只黄金基金--诺安黄金基金之後,诺安基金先後发行国内首只不动产基金和首只油气能源基金.这三只基金均为境内合格机构投资者基金(QDII).

其中,诺安收益不动产基金主要投资于全球发达国家及地区的房地产信托基金(REITs),收益主要来源于海外商业地产及收益型不动产的租金和增值.而诺安油气能源基金作为一只FOF(基金中基金)产品,主要投资于商品类ETF(交易所交易基金)以跟踪油价,包括最大的石油ETF--United Stated Oil Fund Ltd(USO)(USO.P).

位于深圳的诺安基金成立于2003年12月,由中国对外经贸信托公司、深圳捷隆投资和北京中关村科学城建设股份公司三方共同组建,目前公司管理着18只基金,管理资产总规模逾500亿元.(完)